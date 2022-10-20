У Парижі двох українок вигнали з ресторану "Le Cozy Montparnasse" зі словами "Viva Poutine" (Хай живе Путін!). Двоє переселенок зайшли тоді до закладу, аби випити чаю та зігрітися.

Про це повідомило BFM TV.

Мати й донька, Лариса і Меліса, стверджують, що прийшли до закладу, бо на вулиці дощило. Вони подивилися на ціни в меню на гарячі напої та викликали офіціантку, щоб вона їх проінформувала. За їхніми словами, вони пояснили, що мають обмежений бюджет, бо є переселенцями, та попросили сказати скільки коштує позиція.

Жінкам у грубій формі відмовила співробітниця кафе та сказала, що українцям не раді в їхньому закладі. Клієнтки після цього викликали менеджера.

“Я думала, що він не знає, як співробітники взаємодіють із клієнтами в кафе. А він у відповідь почав кричати, що підтримує Путіна і що вбивати український народ правильно”, – запевнила українка.

Володимир Когутяк, віцепрезидент Союзу українців Франції, виклав відео того, як менеджер спілкувався з переселенками. Сам менеджер стверджує, що став вихваляти Путіна та війну після того, як отримав погрози від двох клієнток. За його словами, він перепросив й вчинив так через роздратування.

Le LE COSY Montparnasse, restaurant où on a viré deux ukrainiennes hier avec les slogans « viva poutine » 🤬 pic.twitter.com/KvmLpKbqhn — Kogutyak Volodymyr (@KogutyakV) October 19, 2022

“Мені байдуже, чи вони українці, чи ні, ми приймаємо всіх, просто вони не хотіли нічого замовляти та витрачали час працівників, коли ресторан був повний”, – додав він.

Менеджер стверджує, що Лариса і Меліса мали намір скористатися вбиральнею без попереднього замовлення. Він сказав, що офіціантка кілька разів до них підходила, але вони не замовляли й хотіли зігрітися, бо на вулиці було занадто холодно.

Після оприлюдненого відео заклад отримав купу негативних відгуків у соцмережах.

Мати та донька сказали, що вони “вперше стикнулися з такою ситуацією у Франції”. За словами віцепрезидента Союзу українців Франції, раніше він не чув про подібні випадки в цьому паризькому закладі.