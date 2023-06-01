У Франції заявили, що партія Марін Ле Пен виступала рупором Москви

Джерело: DW.
1 червня було оприлюднено витримки з відповідної доповіді, підготовленої комісією за результатами багатомісячного розслідування. Натомість офіційну публікацію доповіді заплановано за кілька днів.
Зокрема мовиться, що на момент незаконної анексії українського півострова Крим у 2014 році партія багаторазової кандидатки у президенти Франції Марін Ле Пен перейшла на “російські формулювання” і перетворилася на “трансмісійний ремінь Росії”.
Доповідь затвердили 11 голосами проти п’яти, у тексті звіту Марін Ле Пен, що очолює фракцію Національного об’єднання в парламенті, називають “нечесною” та “політизованою”.
Члени комісії зазначили, що заяви партії відносно анексії Криму “повністю повторювали офіційні наративи путінського режиму”.
У документі зазначили, що контакти між РФ та Національним об’єднанням встановилися вже давно, але з приходом на посаду голови партії Марін Ле Пен “стратегія ідеологічного та політичного зближення прискорилася та закріпилася”.
Під час виборів у Франції 2017 року президент РФ Володимир Путін провів з Ле Пен зустріч, що тривала півтори години, що є незвичайним жестом щодо кандидата у президенти іншої держави. Раніше Ле Пен назвала російську анексію Криму у 2014 році “легітимною”.
Зауважимо, колишня кандидатка на посаду президента Франції Марін Ле Пен заявила, що перемога України у війні проти російського агресора призведе до “Третьої світової війни”. Водночас вона також вважає, що перемога Росії буде “катастрофою”.
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