У Франції закликали РФ «покласти край агресивній війні» проти України

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив своєму російському колезі Сергію Шойгу, що Париж "відмовляється від будь-якої форми ескалації, особливо ядерної" під час телефонної розмови 23 жовтня.

Про це інформує CNN.

Згідно з текстом розмови, оприлюдненим Міністерством збройних сил, Лекорню наголосив, що “Франція закликає РФ покласти край її агресивній війні проти України та зробити все можливе, щоб сприяти деескалації”.

У заяві додається, що уряд президента Франції Емманюеля Макрона “сповнений рішучості сприяти мирному врегулюванню протистояння” і що міністри оборони Франції та РФ підтримуватимуть контакт.

Лекорню зустрінеться зі своїм українським колегою “незабаром”, йдеться в повідомленні.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої “брудної бомби”.

Росіяни розповідають, як “під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав практичну реалізацію цього плану”.

Завдання виготовити “брудної бомби”, на думку пропагандистів, отримало керівництво Східного гірничо-збагачувального комбінату, розташованого в місті Жовті Води Дніпропетровської області, і Київського Інституту ядерних досліджень.

Наразі у РФ заявляють, що робота над “брудною бомбою” перебуває на завершальній стадії.