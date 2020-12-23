У центральній частині Франції чоловік застрелив трьох поліціянтів, які прибули на виклик про домашнє насильство.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Сусіди викликали поліцію після того, як побачили жінку на даху будинку. Вона залізла туди, ховаючись від чоловіка.

Коли до будинку прибули поліціянти, 48-річний чоловік відкрив вогонь по них. Зловмисник убив одного офіцера і поранив іншого. Потім він підпалив будинок і знову почав стріляти, убивши ще двох офіцерів.

Загиблі офіцери: 45-річний Сіріл Морель, 37-річний Ремі Дюпі, 21-річний Арно Мавел. Постраждалу від домашнього насильства жінку врятовали офіцери елітного тактичного підрозділу поліції.

Як повідомляє французька телекомпанія France Info з посиланням на мера міста Сен-Жюста Франсуа Шотаро, слідчі намагаються визначити, злочинець загинув внаслідок пожежі в будинку чи йому вдалося втекти.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття сім’ям загиблих поліціянтів.

Ils intervenaient pour secourir une femme victime de violences conjugales dans le Puy-de-Dôme, trois gendarmes ont été tués, un quatrième blessé. La Nation s’associe à la douleur des familles. Pour nous protéger, nos forces agissent au péril de leur vie. Ce sont nos héros. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2020

Елітна тактична поліція і пожежники залишаються на місці події в департаменті Пюї-де-Дом в гірському регіоні Центральний гірський масив Франції.