У Франції затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Джамаля Хашоґджі

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
Затримання стало першим міжнародним арештом за жахливе вбивство, яке протягом багатьох років зробило Саудівську Аравію світовим вигнанцем.
Французька влада затримала Халіда Аеда аль-Отаібі за невиконаним турецьким ордером на арешт, коли Отаібі готувався до поїздки до Саудівської Аравії з паризького аеропорту Шарль де Голль. Зараз розпочато провадження щодо його екстрадиції до Туреччини.
Отаібі був одним із 17 саудівців, на яких у 2018 році накладено санкції Міністерства фінансів США як члена оперативної групи, що брала участь у вбивстві. Він нібито входив до команди з 15 осіб, надісланої для жахливого вбивства Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня 2018 року.
У 2019 році суд Саудівської Аравії засудив п’ятьох осіб до смертної кари та трьох до в’язниці за вбивство журналіста, але згодом смертні вироки були скасовані після того, як деякі члени сім’ї Хашоггі пробачили його вбивцям, що дало змогу скасувати вироки відповідно до саудівського законодавства.
59-річного журналіста Джамаля Хашоґджі вбили 2 жовтня 2018 року в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Хашоггі був відомим критиком правлячої династії в Ер-Ріяді.
У вересні 2017 року поїхав в США, де вів колонку в Washington Post. У ній він все більш відкрито виступав проти наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.
Турецька поліція заявила, що Хашоґджі “жорстоко катували, вбили, а його тіло розчленували” всередині консульства. Офіційна позиція саудівського уряду полягала в тому, що Хашоґджі швидко покинув приміщення консульства.
- В Організації Об’єднаних Націй (ООН) заявили, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд і високопоставлених чиновників Саудівської Аравії несуть відповідальність за вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.
- Наслідний принц заперечував будь-яку причетність, але пізніше сказав, що як лідер Саудівської Аравії бере на себе повну відповідальність за вбивство Хашоггі.
- Також відомо, що четверо громадян Саудівської Аравії, які можуть бути причетними до безпосереднього вбивства журналіста американського видання Washington Post Джамаля Хашоггі, проходили спеціальну підготовку в США.