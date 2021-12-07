У Франції затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Джамаля Хашоґджі

У 2019 році суд Саудівської Аравії засудив п’ятьох осіб до смертної кари та трьох до в’язниці за вбивство журналіста, але згодом смертні вироки були скасовані після того, як деякі члени сім’ї Хашоггі пробачили його вбивцям, що дало змогу скасувати вироки відповідно до саудівського законодавства.

59-річного журналіста Джамаля Хашоґджі вбили 2 жовтня 2018 року в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Хашоггі був відомим критиком правлячої династії в Ер-Ріяді.

У вересні 2017 року поїхав в США, де вів колонку в Washington Post. У ній він все більш відкрито виступав проти наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.

Турецька поліція заявила, що Хашоґджі “жорстоко катували, вбили, а його тіло розчленували” всередині консульства. Офіційна позиція саудівського уряду полягала в тому, що Хашоґджі швидко покинув приміщення консульства.