У четвер, 29 жовтня, у французькому Ліоні затримали чоловіка з ножем, який планував теракт. Перед цим у країні вже відбулися дві ножові атаки.

Про це повідомляє видання BFMTV.

Відомо, що поліція затримала чоловіка на вулиці Віктора Гюго у 2-му окрузі Ліона. Він був озброєний ножем з лезом у декілька десятків сантиментів. Затриманий намагався сісти у трамвай. Ніхто не постраждав.

За даними ЗМІ, затриманий чоловік має афганське походження та народився у 1994 році. У чоловіка є психічні захворювання.

Затриманий розповів поліції, що чув голоси, які наказували йому вбивати людей.

Нагадаємо, що в четвер вранці в Ніцці біля Нотр-Дама чоловік з ножем напав на людей. Загинули дві жінки і чоловік, ще кілька осіб отримали різані рани. Мер міста закликав жителів уникати району, де стався напад. Поліція розслідує подію як терористичний акт. Розслідування доручили Центральному управлінню судової поліції (DCPJ) і Генеральному управлінню внутрішньої безпеки (DGSI).