З початку 2022 року для жінок, віком від 18 до 25 років, контрацепція буде покриватися медичним страхуванням.

Про це повідомляє французьке видання The Local France.

Безкоштовний контроль над народжуваністю для всіх жінок віком до 25 років буде доступний у Франції з метою зробити засоби контрацепції доступними для усіх, незалежно від матеріального становища.

Тепер три мільйони жінок (саме така кількість охоплюється цією віковою категорією) зможуть отримати від держави протизаплідні таблетки, внутрішньоматкові спіралі, протизаплідні пластирі та інші засоби, в основі яких стероїдні гормони.

Дня неповнолітніх контрацептиви у Франції вже були безкоштовними.

Кілька європейських країн, включаючи Бельгію, Німеччину, Нідерланди та Норвегію, роблять контрацепцію безкоштовною для підлітків. Великобританія робить кілька протизаплідних засобів безкоштовними для всіх.

Французький уряд оголосив про цю програму у вересні, оскільки проведені соціологічні опитування виявили, що зниження частоти використання контрацептивів у першу чергу спровокований фінансовими складнощами. Відомо, що ця ініціатива обійдеться державі у €21 млн на рік. Проте в уряді країни ці заходи вважають необхідними.

Цей крок є частиною низки заходів, вжитих урядом президента Франції Емманюеля Макрона для посилення прав жінок і подолання бідності молоді.

“Жінки у віці від 18 до 25 років дуже вразливі, оскільки втрачають багато прав у порівнянні з неповнолітніми та дуже нестабільні в економічному плані”, – сказала речниця французької групи захисту прав жінок En Avant Tous Луїза Делав’є.

Однак, Леслі Фонкерн, експертка з гендерних питань і соціогогиня переконана: “Цей крок жодним чином не усуває дисбаланс контрацептивного тягаря між жінками та чоловіками”.