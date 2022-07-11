У ФРН перевіряють бундесвер на тлі напруженості на східному фланзі НАТО

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт проводить інспекцію бундесверу, щоб виявити оперативну готовність штабів, частин і підрозділів на тлі напруженої ситуації на східному фланзі НАТО.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Ламбрехт розпочне з відвідування навчального центру бундесверу в Мунстері (федеральна земля Нижня Саксонія), націленого на посилення співпраці з союзниками щодо Північноатлантичного альянсу. Там ведуться роботи над просунутими системами шифрування зв’язку та автоматизованої передачі даних.

Також заплановано візит глави Міноборони до центру бойової підготовки на полігоні в районі Кольбітц-Летцлінгерської пустки (земля Саксонія-Анхальт). Там Крістін Ламбрехт поспілкується з військовослужбовцями, які готуються до участі у миротворчій місії бундесверу в Малі.

До кінця поточного тижня заплановано також інспекцію об’єктів у Люнебурзі та Ольденбурзі (Нижня Саксонія). Перевірка завершиться 24 серпня у землі Мекленбург – Передня Померанія.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО збільшить кількість своїх сил швидкого реагування NRF приблизно з 40 тисяч до більш ніж 300 тисяч військовослужбовців.

Під час саміту НАТО 28-30 червня в Мадриді ухвалили рішення про найбільше військове розгортання сил з часів холодної війни. Німеччина, зокрема, очолить бойову бригаду чисельністю від 3000 до 500 військовослужбовців у Литві.