У ФРН перевіряють бундесвер на тлі напруженості на східному фланзі НАТО

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
Ламбрехт розпочне з відвідування навчального центру бундесверу в Мунстері (федеральна земля Нижня Саксонія), націленого на посилення співпраці з союзниками щодо Північноатлантичного альянсу. Там ведуться роботи над просунутими системами шифрування зв’язку та автоматизованої передачі даних.
Також заплановано візит глави Міноборони до центру бойової підготовки на полігоні в районі Кольбітц-Летцлінгерської пустки (земля Саксонія-Анхальт). Там Крістін Ламбрехт поспілкується з військовослужбовцями, які готуються до участі у миротворчій місії бундесверу в Малі.
До кінця поточного тижня заплановано також інспекцію об’єктів у Люнебурзі та Ольденбурзі (Нижня Саксонія). Перевірка завершиться 24 серпня у землі Мекленбург – Передня Померанія.
Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО збільшить кількість своїх сил швидкого реагування NRF приблизно з 40 тисяч до більш ніж 300 тисяч військовослужбовців.
Під час саміту НАТО 28-30 червня в Мадриді ухвалили рішення про найбільше військове розгортання сил з часів холодної війни. Німеччина, зокрема, очолить бойову бригаду чисельністю від 3000 до 500 військовослужбовців у Литві.
- Нагадаємо, на саміті НАТО лідери Північноатлантичного альянсу засудили повномасштабне вторгнення РФ в Україну та заявили, що РФ є найбільшою загрозою безпеці союзників, а також миру й стабільності в євроатлантичному регіоні.
- Головнокомандувач армії Великої Британії Патрік Сандерс висловив думку, що Росія буде становити ще більшу загрозу для Європи після війни в Україні. Він вважає, що Сполучене Королівство має швидко діяти, аби не бути втягнутим у війну.
- Президент Польщі Анджей Дуда нагадав, що у стратегічній концепції НАТО 2010 року РФ назвали партнером, проте настав час змінити цей підхід. На сьогодні РФ є найбільшою загрозою для країн НАТО, особливо тих, хто знаходиться на східному фланзі.
- Президент Польщі у 1990-95 роках Лех Валенса закликав зменшити населення РФ до 50 мільйонів жителів. Лауреат Нобелівської премії миру нагадав, що Росія поглинула десятки народів.