У ФРН підтвердили зупинку постачання РФ мікросхем для паспортів

Це підтвердила пресслужба 30 серпня, відповідаючи на запит DW.
“Усі прямі та опосередковані постачання (мікросхем, необхідних для виробництва біометричних закордонних паспортів РФ. – Ред. ) Infineon припинила ще в лютому. Ці відомості вірні”, – повідомила редакції представниця компанії Діана Каазерер.
На початку березня, невдовзі після початку російського повномасштабного вторгнення до сусідньої держави, німецький IT-виробник зупинив експорт своєї продукції і до РБ та ухвалив рішення про ліквідацію свого регіонального представництва в РФ.
“Ми показуємо свою солідарність з українками та українцями, які безстрашно захищають свою свободу , і сподіваємося, що насильство і горе скоро припиняться”, – йшлося в заяві глави Офісу цифрової трансформації Infineon Technologies AG Константі Хуфенбехер.
Повідомлення МЗС РФ про призупинення прийому заявок на оформлення біометричних закордонних паспортів, опубліковане на сайті консульського департаменту міністерства 26 серпня, викликало великий резонанс насамперед у росіян, які проживають за кордоном.
Низка російських та міжнародних ЗМІ висловили тоді припущення, що припинення прийому заявок на видачу закордонних паспортів нового покоління пов’язане з нестачею в РФ необхідних для виробництва цих документів мікросхем.
28 серпня у російському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що цей крок пов’язаний із необхідністю переформатування електронного носія.
Довідка. Infineon Technologies AG — німецька компанія, великий виробник мікросхем для телекомунікацій. У 2020 фінансовому році (який закінчився 30 вересня) компанія повідомила про доходи понад 8,5 мільярдів євро, при чисельності персоналу близько 46 700 осіб по всьому світу. Після придбання американської компанії Cypress Semiconductor Corporation у квітні 2020 року Infineon увійшла в десятку найбільших напівпровідникових компаній світу.
- Раніше у компанії Infineon заявили, що “глибоко стурбовані”, якщо їх продукти використовуються для цілей, для яких вони не призначені. Тоді йшлося про використання мікросхем для виробництва російської зброї.
- У новому звіті оборонного аналітичного центру Royal United Services Institute зазначено, що у російській зброї, вилученій під час бойових дій в Україні, виявлено понад 450 компонентів іноземного виробництва. Зараз РФ працює над пошуком нових маршрутів для забезпечення доступу до західних мікросхем.
- Російська влада намагається мобілізувати промисловість, аби мати змогу вести довготривалу війну проти України. Зокрема співробітникам та керівництву оборонних підприємств заборонили брати відпустки.