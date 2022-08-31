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У ФРН підтвердили зупинку постачання РФ мікросхем для паспортів

Німецький IT-виробник Infineon після початку війни в Україні припинив постачання до РФ мікросхем, які використовувалися для біометричних закордонних паспортів.

Середа, 31 серпня 2022, 21:24
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Це підтвердила пресслужба 30 серпня, відповідаючи на запит DW.

“Усі прямі та опосередковані постачання (мікросхем, необхідних для виробництва біометричних закордонних паспортів РФ. – Ред. ) Infineon припинила ще в лютому. Ці відомості вірні”, – повідомила редакції представниця компанії Діана Каазерер.

На початку березня, невдовзі після початку російського повномасштабного вторгнення до сусідньої держави, німецький IT-виробник зупинив експорт своєї продукції і до РБ та ухвалив рішення про ліквідацію свого регіонального представництва в РФ.

“Ми показуємо свою солідарність з українками та українцями, які безстрашно захищають свою свободу , і сподіваємося, що насильство і горе скоро припиняться”, – йшлося в заяві глави Офісу цифрової трансформації Infineon Technologies AG Константі Хуфенбехер.

Повідомлення МЗС РФ про призупинення прийому заявок на оформлення біометричних закордонних паспортів, опубліковане на сайті консульського департаменту міністерства 26 серпня, викликало великий резонанс насамперед у росіян, які проживають за кордоном.

Низка російських та міжнародних ЗМІ висловили тоді припущення, що припинення прийому заявок на видачу закордонних паспортів нового покоління пов’язане з нестачею в РФ необхідних для виробництва цих документів мікросхем.

28 серпня у російському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що цей крок пов’язаний із необхідністю переформатування електронного носія.

Довідка. Infineon Technologies AG — німецька компанія, великий виробник мікросхем для телекомунікацій. У 2020 фінансовому році (який закінчився 30 вересня) компанія повідомила про доходи понад 8,5 мільярдів євро, при чисельності персоналу близько 46 700 осіб по всьому світу. Після придбання американської компанії Cypress Semiconductor Corporation у квітні 2020 року Infineon увійшла в десятку найбільших напівпровідникових компаній світу.

Теги: заборона постачання мікросхем в рф, ізоляція росіян, санкції проти РФ, ФРН

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