У ФРН заявили про загрозу прослуховування з боку РФ у Бундестагу

Про це повідомляє німецький телеканал DW.
Очільниця МВС ФРН звинуватила Москву у веденні гібридної війни.
“Ми захищаємо себе і діємо. Ми дуже уважно стежимо за тим, які засоби розвідки використовує російський уряд”, – зазначила міністерка.
Вона додала, що її відомство стоїть на сторожі безпеки та миру в Німеччині, охороняючи їх від “російського шпигунства, від спроб вплинути, від брехні та військової пропаганди”.
4 квітня уряд Німеччини оголосив персонами нон грата 40 російських дипломатів. Тоді міністерка закордонних справ Анналена Бербок зауважила, що Федеральний уряд ухвалив рішення оголосити небажаними значну кількість співробітників посольства РФ, які щодня працювали у Німеччині, “проти нашої свободи, проти згуртованості нашого суспільства”.
- Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін анонсував низку міжнародних візитів, зокрема для проведення наступної зустрічі Контактної групи з оборони України, перша з яких відбулася на базі ВПС США “Рамштайн” у Німеччині.
- Словаччина вимагає скоротити штаб російських дипломатів на 35 осіб. З огляду на порушення Віденської конвенції посол РФ отримав відповідну ноту.
- Окрім цього Нідерланди, Бельгія, Ірландія та Чехія оголосили, що висилають російських дипломатів зі своїх країн. Причиною для цього стала загроза національній безпеці.
- Раніше Financial Times повідомив, що зростання російської шпигунської активності насторожує європейські столиці.