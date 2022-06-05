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04 червня

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У ФРН заявили про загрозу прослуховування з боку РФ у Бундестагу

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, звернула увагу політиків та держслужбовців на те, що Федеральне відомство з охорони конституції, оцінюючи діяльність російських розвідслужб у Німеччині, попередило про те, що  "особливо в таких чутливих місцях, як урядовий квартал у Берліні, ризики прослуховування та небезпека несанкціонованого витоку даних реальні і не повинні недооцінювати".

Неділя, 5 червня 2022, 15:59
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Про це повідомляє німецький телеканал DW.

Очільниця МВС ФРН звинуватила Москву у веденні гібридної війни.

“Ми захищаємо себе і діємо. Ми дуже уважно стежимо за тим, які засоби розвідки використовує російський уряд”, – зазначила міністерка.

Вона додала, що її відомство стоїть на сторожі безпеки та миру в Німеччині, охороняючи їх від “російського шпигунства, від спроб вплинути, від брехні та військової пропаганди”.

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4 квітня уряд Німеччини оголосив персонами нон грата 40 російських дипломатів.  Тоді міністерка закордонних справ Анналена Бербок зауважила, що Федеральний уряд ухвалив рішення оголосити небажаними значну кількість співробітників посольства РФ, які щодня працювали у Німеччині, “проти нашої свободи, проти згуртованості нашого суспільства”.

Теги: Ненсі Фезер, Німеччина, прослуховування, розвідка, ФРН, РФ

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