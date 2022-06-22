У Німеччині застерегли РФ від застосування контрзаходів, що порушують міжнародне право, у зв'язку з введеними Литвою обмеженнями на транзит деяких вантажів до Калінінградської області.

Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW.

22 червня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт заявив, що Литва діє в межах санкційного законодавства Євросоюзу і забороняє транзит виключно деяких товарів. Обмеження не поширюються на пасажирів і товари, що не потрапили під санкції.

“Тому ми однозначно відкидаємо оголошені Росією контрзаходи. Ми закликаємо не вживати жодних заходів, що порушують міжнародне право”, – наголосив Хебештрайт.

Наприкінці минулого тижня Литовські залізниці (LTG) повідомили Калінінградську залізницю, що з 18 червня припиняють транзитні постачання в область, а також вивіз із регіону через територію Литви до РФ “великого переліку товарів”, які підпадають під санкції ЄС. Литовський перевізник послався на роз’яснення Єврокомісії у зв’язку із запровадженими проти РФ санкціями. Обмеження торкнулися зокрема російської сталі та інших виробів із чорних металів.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов повідомив, що обмеження стосуються будівельних матеріалів, цементу, металів та іншої продукції. За попередніми оцінками, заборона торкнулась від 20 до 40% товарів.

МЗС РФ наступного ж дня після оголошення обмежень зажадало скасувати їх, назвавши заходи литовської сторони “провокаційними” та “такими, що порушують міжнародно-правові зобов’язання”. Москва вказала на спільну заяву РФ та Євросоюзу про транзит між Калінінградською областю та іншою територією РФ від 2002 року.

У відповідь на заяву російського МЗС Вільнюс зауважив, що країна не забороняла транзит пасажирів і вантажів, що не підпадають під санкції.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель назвав звинувачення, висунуті Кремлем, “чистою пропагандою”.

Вже 21 червня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що в РФ розробляють заходи у відповідь, яких “буде вжито найближчим часом”. Ці кроки російської сторони, за його словами, “матимуть серйозний негативний вплив на населення Литви”.

Своєю чергою, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна готова до певної форми помсти з боку РФ.

“Ми готові до якихось недружніх дій з боку Росії, відключення від системи BRELL або чогось іншого”, – наголосив він.

Система BRELL – це електрична мережа, спільна для РФ, Білорусі та країн Балтії.

Водночас Науседа зазначив, що не вірить, що РФ кине військовий виклик Литві, оскільки його країна є членом НАТО.