РФ проводить масштабні "чистки" у лавах ФСБ через провал агресії в Україні. Зокрема, звільнено та заарештовано близько 150 співробітників.

Про це повідомляє The Times з посиланням на виконавчого директора розслідувальної організації Bellingcat Христа Грозєва.

За даними журналістів-розслідувачів, Кремль також відправив голову “П’ятого відділу” ФСБ Сергія Бесєду до в’язниці Лефортово в Москві. Цей відділ було створено ще у 1998 році, коли нинішній лідер країни-агресора Володимир Путін був директором ФСБ, з метою проведення операцій у країнах колишнього Радянського Союзу, аби утримувати їх “в орбіті РФ”.

Подібні “чистки”, як вважають журналісти, є наслідком “люті Путіна” через провал вторгнення в Україну, а саме – “за повідомлення неправдивої інформації про реальну ситуацію в Україні до вторгнення” у Кремль.