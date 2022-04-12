Про це повідомляє The Times з посиланням на виконавчого директора розслідувальної організації Bellingcat Христа Грозєва.
За даними журналістів-розслідувачів, Кремль також відправив голову “П’ятого відділу” ФСБ Сергія Бесєду до в’язниці Лефортово в Москві. Цей відділ було створено ще у 1998 році, коли нинішній лідер країни-агресора Володимир Путін був директором ФСБ, з метою проведення операцій у країнах колишнього Радянського Союзу, аби утримувати їх “в орбіті РФ”.
Подібні “чистки”, як вважають журналісти, є наслідком “люті Путіна” через провал вторгнення в Україну, а саме – “за повідомлення неправдивої інформації про реальну ситуацію в Україні до вторгнення” у Кремль.
- Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що РФ не має чіткого стратегічного плану щодо подальшого наступу на Україну. Поки вони накопичують техніку на кордоні з Сумською областю.
- У Міністерстві оборони України вважають, що РФ вдруге спробує захопити всю територію України, якщо матиме успіхи на сході та півдні нашої держави.