У ФСБ Росії заявили, що нібито затримали в Херсонській області дев'ять українців, які належать до "диверсійно-розвідувальної групи СБУ" та буцімто "готували теракт" щодо так званих "посадовців" окупаційної адміністрації регіону.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости”.

Також окупанти заявили про знешкодження замінованого автомобіля, за допомогою якого “диверсанти” планували вчинити замах на російських ставлеників у херсонській “адміністрації”.

Згідно з повідомленням, росіяни вилучили понад 5 кг пластиду, трьох готових до застосування саморобних вибухових пристроїв та гранати.

Зазначається, що окупантами затримано та “заарештовано” дев’ять громадян України.