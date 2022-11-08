Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости”.
Також окупанти заявили про знешкодження замінованого автомобіля, за допомогою якого “диверсанти” планували вчинити замах на російських ставлеників у херсонській “адміністрації”.
Згідно з повідомленням, росіяни вилучили понад 5 кг пластиду, трьох готових до застосування саморобних вибухових пристроїв та гранати.
Зазначається, що окупантами затримано та “заарештовано” дев’ять громадян України.
- На окупованій Херсонщині окупанти прослуховують телефонні розмови населення.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що, ймовірно, Кремль готує інформаційні умови, аби виправдати відступ та значні втрати армії РФ на Херсонщині.
- Російські окупанти та їх прибічники планують депортувати приблизно 50-60 тисяч мешканців тимчасово окупованого Херсона та області з 4 правобережних районів на лівий берег Дніпра або у РФ. Причиною називають нібито підготовку контрнаступу ЗСУ.