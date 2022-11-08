Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости”. 

Також окупанти заявили про знешкодження замінованого автомобіля, за допомогою якого “диверсанти” планували вчинити замах на російських ставлеників у херсонській “адміністрації”.

Згідно з повідомленням, росіяни вилучили понад 5 кг пластиду, трьох готових до застосування саморобних вибухових пристроїв та гранати.

Зазначається, що окупантами затримано та “заарештовано” дев’ять громадян України.