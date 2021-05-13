Нардепу Віктору Медведчуку поки не інкримінують фінансування тероризму, оскільки РФ не визнано терористичною організацію після незаконної анексії Криму.

Про це в етері шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” заявив перший заступник генерального прокурора Роман Говда.

Як сповіщалося, 11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Того ж дня відбувся брифінг, на якому очільниця ОГП та голова СБУ Іван Баканов повідомили, що Козака та Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на території Криму. Це пов’язано із трьома інцидентами, детальніше про які ми розповідали в матеріалі.

Серед цих епізодів немає пов’язаних із фінансуванням тероризму, про яке йшлося під час запровадження проти Медведчука санкцій. Коментуючи це, Говда сказав:

“Історія в тому, що Крим… Російська Федерація не визнана терористичною організацією. У нас визнані тільки “ЛНР” і “ДНР” терористичними організаціями, сприяння саме цим організаціям ми можемо кваліфікувати з точки зору Кримінального Кодекс як фінансування терористичних організацій. […] Тому саме ми кваліфікуємо це (епізоди щодо Криму — ред.), як розграбування національних цінностей на території окупованої Російською Федерацією”, — пояснив він.

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Щодо фінансування діяльності саме “ЛНР” та “ДНР”, перший заступник генерального прокурора зазначив:

“Такі правові кваліфікації, як сприяння фінансуванню тероризму існують і вони розслідуються відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вони в стадії досудового розслідування. Тому певних обставин розголошувати не буду”.