У Генуї (Італія) відкрили новий автомобільний міст, побудований на місці моста Моранді, під час обвалення якого в серпні 2018 року загинули 43 людини.

Про це повідомляє Euronews.

Новий міст, спроектований з урахуванням передових технологій безпеки, в понеділок увечері, 3 серпня, відкрив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Президент Італії Серджо Маттарелла став першим, хто проїхав по ньому.

Відкриття моста почалося з гімну, після чого були зачитані імена загиблих. У небо піднялися винищувачі, які пофарбували небо в кольори італійського прапора.

Родичі загиблих відмовилися бути присутніми на церемонії відкриття моста.

“Немає нічого особливого в реконструкції моста, який ніколи не повинен був впасти”, – йдеться в їхній заяві.

Як повідомляє агентство АР, родичі жертв засмучені тим, що компанія, яка обслуговувала міст Моранді, котрий обвалився, якийсь час продовжить обслуговувати і новий (імовірною причиною обвалення називають неналежне технічне обслуговування моста).

Рятувальники, які в день обвалення діставали людей з-під уламків мосту, приєдналися до бойкоту заходу на знак солідарності з родинами загиблих.

Очікується, що для руху транспорту міст відкриється або сьогодні, або в середу.

Міст спроектував відомий італійський архітектор Ренцо Піано. Він отримав назву Сан Джорджіо, його довжина становить один кілометр. На мосту встановлені 43 ліхтаря в пам’ять про загиблих.

Будівництво тривало навіть під час карантину, введеного через епідемію коронавірусу.