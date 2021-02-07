На півночі Індії, в штаті Уттаракханд, в гірському ланцюзі Гімалаїв сталося сходження льодовика. Понад 150 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє India Today.

У Гімалаях вниз за течією річок Алакнанда і Дхауліганга зійшов величезний льодовик. Це спровокувало повінь в високогірних районах. Льодовик також зніс греблю гідроелектростанції “Рішіганга”.

“Фактичне число зниклих безвісти ще не підтверджено, але є побоювання, що загине від 100 до 150 осіб”, – сказав Рейтер Ом Пракаш, головний секретар Уттаракханд.

В результаті повіней евакуйовано села, розташовані вниз за течією річок.

Також влада Індії евакуювала інші дамби, щоб стримати потік води, що хлинув із затопленої річки Алакнанда.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді заявив, що уважно стежить за ситуацією.

“Індія підтримує Уттаракханд, і країна молиться за безпеку всіх”, – написав він у Twitter після розмови з головним міністром штату Трівендрой Сінгхом Рават.

Уряд заявив, що військово-повітряні сили Індії готові допомогти в проведенні рятувальних операцій, а міністр внутрішніх справ Аміт Шах повідомив, що повітрям перекидаються групи реагування на стихійні лиха для порятунку постраждалих.

Сусідній штат Уттар-Прадеш, найбільш густонаселений в Індії, привів свої прибережні райони в стан підвищеної готовності.