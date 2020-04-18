У митрополита Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія діагностували коронавірус і госпіталізували під чужим іменем.

Цю інформацію опублікували кілька українських ЗМІ, але в УПЦ МП заперечують.

Крім Онуфрія, коронавірус нібито діагностували також у митрополита УПЦ МП Антонія.

Спочатку видання “Релігійна правда”, посилаючись на джерела в Києво-Печерській лаврі, повідомило, що Онуфрія і керуючого Антонія, а також ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра, госпіталізували після виявлення у них коронавірусу.

Онуфрій і Антоній нібито проходили тест на коронавірус анонімно, і були госпіталізовані під чужими іменами.

Тому, якщо це правда, то Онуфрій не проводитиме Великодню літургію.

Також у виданні зазначили, що митрополит Антоній, який увечері 17 квітня брав участь у програмі “Свобода слова Савіка Шустера” на телеканалі “Україна”, залишив на час клініку і поїхав в Києво-Печерську Лавру, щоб взяти участь в прямому ефірі.

На відео з 58 хвилини

Посилаючись на свої джерела, в “ТСН” повідомили, що мають підтвердження цієї інформації.

“Підтверджуємо. Верхівка УПЦ МП від переляку лягла в клініку під чужими іменами, коли отримала позитивний тест. Вчора Антоній в Лавру на ефір з температурою їздив”, – сказано в повідомленні.

Видання “Дзеркало тижня” також підтвердило, посилаючись на інсайдерів, що у митрополита Онуфрія кілька днів тому було виявлено коронавірус. Особисто ним займаються в Київському інституті серця Бориса Тодурова.

“Онуфрій знаходиться в спеціальній палаті в лікарні Тодурова, яку забезпечив усім необхідним для інфекційних захворювань, включаючи найсучасніший апарат штучної вентиляції легенів, особливо тонко і ефективно виконує функцію наповнення легенів киснем, народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Вадим Новинський. І Борис Тодуров, і Вадим Новінський є прихожанами УПЦ МП і регулярно здійснюють паломництво на Афон. Цим можна пояснити, що високотехнологічну інфекційну палату Новинський створив в непрофільному Інституті серця”, – зазначили у виданні.

У коментарі “Українській правді” митрополит Антоній заявив, що готується правити ввечері службу, а інформація про госпіталізацію не відповідає дійсності.

“Я перебуваю у себе в келії в Лаврі. У мене температура 36,6, я здоровий. Готуюся правити ввечері службу в одному з храмів Києво-Печерської лаври. Блаженніший Онуфрій знаходиться у себе в резиденції. Зазвичай там, де він служить, збирається дуже багато народу, тому Блаженніший служитиме Великодню службу, напевно, у себе в храмі на території резиденції. У Лаврі він служити не може, тому що вона закрита на карантин і ні в неї, ні з неї не можна вийти”, – заявив він.

У Центрі інформації УПЦ МП заявили, що митрополити Онуфрій і Антоній здорові і готуються до великоднього богослужіння.

У повідомленні зазначили, що Онуфрій здійснить Великоднє богослужіння в домовому храмі, у своїй резиденції, щоб уникнути скупчення віруючих.

Що стосується митрополита Антонія, то в повідомленні вказали, що він знаходиться в Києво-Печерській лаврі, здоровий, і також готується до Великодньої Божественної літургії, яку проведе в одному з храмів Києво-Печерської лаври.