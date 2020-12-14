Сьогодні Gmail і інші сервіси Google перестали працювати через серйозний збій.

Про це повідомляє британське видання The Independent.

За даними компанії, проблема торкнулася “більшість” з 1,5 мільярда користувачів електронної пошти.

У користувачів Gmail висвічувалося повідомлення: “На жаль, ваш акаунт тимчасово недоступний. Приносимо вибачення за незручності і пропонуємо повторити спробу через кілька хвилин. Ви можете переглянути панель стану G Suite для поточної послуги”.

За даними веб-сайту Down Detector, який відстежує проблеми з доступом до сайтів, користувачі по всьому світу постраждали від збою, хоча найбільша концентрація проблем, про які повідомлялося, прийшла з Великої Британії.

Варто зазначити, що приблизно через 30 хвилин функціональність пошти повернулася.