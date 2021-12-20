В інвестиційному банку Goldman Sachs спрогнозували зростання ціни на нафту до $100 за барель у 2023 році. При цьому, основним чинником назвали подальше відновлення глобальної економіки.

Про це повідомив керівник відділу енергетичних досліджень інвестиційного банку Дем‘єн Курвалін на брифінгу з журналістами, передає видання CNBC.

Підвищення вартості нафти відбуватиметься, зокрема, через поступове відновлення світової економіки. Своєю чергою, поставки нафти у теперішньому об’ємі не зможуть задовольнити рекордно зростаючий попит.

“У нас уже був високий попит на нафту до нового варіанту вірусу. Додайте сюди ще підвищення попиту на авіаперевезення через відновлення економіки у наступні два роки та рівень інфляції”, – зауважив Дем‘єн Курвалін.

Згідно з аналітичними прогнозами Goldman Sachs, ціна на нафту у 2022 році залишатиметься на позначці у $85 за барель. Проте, вже у 2023 році нафта здорожчає до $100-110.

Довідка. Вартість нафти зросла до понад $ 80 за барель лише за 2 останніх місяці. Підвищення вартості було обумовлено перевищенням попиту наявної пропозиції. Проте, поява нового штаму коронавірусу “Омікрон” призвели до зниження ціни до $70.