Про це повідомив керівник відділу енергетичних досліджень інвестиційного банку Дем‘єн Курвалін на брифінгу з журналістами, передає видання CNBC.
Підвищення вартості нафти відбуватиметься, зокрема, через поступове відновлення світової економіки. Своєю чергою, поставки нафти у теперішньому об’ємі не зможуть задовольнити рекордно зростаючий попит.
“У нас уже був високий попит на нафту до нового варіанту вірусу. Додайте сюди ще підвищення попиту на авіаперевезення через відновлення економіки у наступні два роки та рівень інфляції”, – зауважив Дем‘єн Курвалін.
Згідно з аналітичними прогнозами Goldman Sachs, ціна на нафту у 2022 році залишатиметься на позначці у $85 за барель. Проте, вже у 2023 році нафта здорожчає до $100-110.
Довідка. Вартість нафти зросла до понад $ 80 за барель лише за 2 останніх місяці. Підвищення вартості було обумовлено перевищенням попиту наявної пропозиції. Проте, поява нового штаму коронавірусу “Омікрон” призвели до зниження ціни до $70.
- У 2020 році ціни на нафту знизилися після даних Американського інституту нафти (API) про зростання запасів у США.
- У травні 2021 року міністри країн G7 домовилися про нові кроки на шляху до відмови від викопного палива, аби покращити ситуацію зі змінами клімату.
- Вже у липні 2021 року ціни на нафту побили трирічний максимум після того, як основні світові виробники нафти не змогли узгодити виробничі плани.
- Пізніше, в окрузі Ватком (Whatcom) (штат Вашингтон) ухвалили рішення щодо заборони будівництва нових нафтопереробних заводів, вугільних електростанцій та решти об’єктів інфраструктури з використання викопного палива.