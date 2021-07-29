У «Голосі» відреагували на рішення частини народних депутатів вийти з партії

Про це йдеться в заяві партії.
Нагадаємо, пʼятеро нардепів вийшли з партії “Голос” й анонсували вихід інших.
У “Голосі” підкреслили, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами у них немає.
“Ми вдячні колегам за спільну роботу і з повагою ставимося до їх рішення вийти з партії, бо дійсно останні події доводять, що спільна робота з будівництва партії неможлива. При цьому ми підкреслюємо, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами в нас немає. І впевнені, що вони розуміють, що як депутати, обрані від партії “Голос”, мають продовжити виконувати програму партії, з якою ми виграли вибори”, – йдеться в заяві.
Розкол в “Голосі”
29 серпня 2019 року у парламенті була створена фракція “Голос”. Фракцію очолив тодішній голова партії “Голос”, співак Святослав Вакарчук. У березні 2020 року Святослав Вакарчук залишив посаду керівника партії “Голос”. Партію очолила депутатка Кіра Рудик. У червні Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень.
В березні 2021 року нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин заявив, що йому нібито зробили попередження про виключення з партії. Однак пресслужба “Голосу” заперечила виключення Юрчишина.
Згодом в інтерв’ю #Буквам Юрчишин заявив, що в партії підозрюють тісну співпрацю керівництва з Офісом президента і звинуватив голову партії Кіру Рудик в узурпації влади.
29 березня 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції “Голосу” виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників партії за “відхід від демократичних та антиолігархічних принципів” та запропонували зміну керівництва та статуту.
26 квітня член партії та кандидат в мери Києва від політсили Сергій Притула заявив, що бачить себе очільником “Голосу”. Рудик розкритикувала його за цю заяву. Вона акцентувала, що це важка робота, а не “виступи в клубах”.
- 17 травня Сергій Притула провів з’їзд частини “Голосу” з нагоди другої річниці від створення політсили. 7 червня він заявив про вихід із політсили.