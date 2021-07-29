У «Голосі» відреагували на рішення частини народних депутатів вийти з партії

Про це йдеться в заяві партії.

Нагадаємо, пʼятеро нардепів вийшли з партії “Голос” й анонсували вихід інших.

У “Голосі” підкреслили, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами у них немає.

“Ми вдячні колегам за спільну роботу і з повагою ставимося до їх рішення вийти з партії, бо дійсно останні події доводять, що спільна робота з будівництва партії неможлива. При цьому ми підкреслюємо, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами в нас немає. І впевнені, що вони розуміють, що як депутати, обрані від партії “Голос”, мають продовжити виконувати програму партії, з якою ми виграли вибори”, – йдеться в заяві.

Розкол в “Голосі”