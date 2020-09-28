В партії "Голос" заявили, що угорця Арата Андраша, який став героєм мемів "Гарольд, що приховує біль", спеціально додали до команди кандидата в мери Києва Сергія Притули.

Про це #Буквам повідомили в пресслужбі партії “Голос”.

Нагадаємо, угорець Арата Андраш, який став героєм мемів “Гарольд, що приховує біль”, виявився серед команди кандидата в мери Києва Сергія Притули.

В “Голосі” заявили, що мем “дід Гарольд” додали навмисно.

“Вітаємо, ви пройшли тест на мемознавство! А якщо серйозно — ми справді зробили це навмисно задля уваги виборців. Бо кияни опинилися серед моря беззмістовної агітації, і важко почати з ними справді важливу розмову про нашу команду, програму та майбутнє столиці. Люди круто реагували на борди”Я тут живу” і фотошопили туди Гарольда з київськими проблемами. Гарольд не в команді, але міг би бути серед наших прихильників. А ще це один з моїх улюблених мемів, тому тут і “пасхальне яйце”, і трохи самоіронії. Адже в Києві багато проблем, а мем з Гарольдом “я тут живу” передає відчуття людей, які щодня стикаються з напрягами і незручностями в столиці. Саме для цього Сергій Притула і йде в мери — щоб таких напрягів і виразів облич “хаха я тут живу” у Києві ставало менше. Тож дякуємо усім, хто долучився, далі буде!”, – пояснив Григорій Маленко, голова виборчого штабу “Голосу” у Київраду.

Веб-програміст #Букв спростував офіційну відповідь партії.

“Все ж тут технічна помилка. Веб-дизайнери технічно помилилися, а не вставляли цю фотографію спеціально. Є дві версії картинки – jpeg і webp. jpeg – з Гарольдом, webp – правильна картинка. Швидше за все помилка в тому, що забули замінити jpeg картинку на правильну або просто не знали, що webp ще підтримують не всі браузера, серед них Safari на macOS і всі браузери до ios 14. Тому користувачі Chrome бачили нормальну картинку (webp), а користувачі macos і ios 13 (і нижче) бачили картинку з Гарольдом, яка швидше за все була як заглушка або приклад (jpeg). Якби фотографію вставляли спеціально, то зробили б на обох версіях картинки”, – пояснив веб-програміст.

Для підтвердження версії про техпомилку веб-програміст показав таблицю з підтримками формату зображень WebP різними версіями браузера, де на зображенні червоне – не підтримує webp, зелене – підтримує.

Зазначимо, що угорець Арато Андраш став знаменитим у 2014 році, коли в мережі отримали широку популярність стокові фотографії людей з неприродними виразами облич і в неприродних позах. Знімки з участю Андраша набрали популярність, адже в його натягнутій посмішці користувачі побачили погано прихований біль. За це він і отримав своє прізвисько.

Арато Андраш 40 років пропрацював інженером-електриком.