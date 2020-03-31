Про це повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс”.

Зазначається, що цю інформацію виданню підтвердили в самій лікарні. Медики повідомили, що стан хворого задовільний.

“Стан Проценка  нормальний, він перебуває  в  нас, у  Комунарці”, – сказали лікарі.

Варто зазначити, що 24 березня Проценко супроводжував Путіна під час його візиту в лікарню в Комунарці. При зустрічі вони тиснули руки.

Фото: Інтерфакс

Представник Кремля Дмитро Пєсков вже повідомив, що побоювань у зв’язку зі спілкуванням медика з Путіним бути не повинно.

“Путін регулярно тестується. Все нормально”, – сказав він.