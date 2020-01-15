У Кабінеті Міністрів зробили заяву у зв'язку з чутками про відставку голови Уряду Олексія Гончарука через появу в Мережі записів з його можливою участю.

Відповідну заяву опубліковано на сайті Уряду.

Як повідомлялося раніше, в середу, 15 січня, в Мережі з’явився аудіозапис, на якій люди з голосами схожими на Олексія Гончарука, міністерку фінансів Оксану Маркарова та заступницю голови Нацбанку України Катерину Рожкову обговорюють, що будуть говорити Президенту Володимиру Зеленському на нараді з питань економічної політики. Зокрема, співрозмовники обговорюють, як пояснити Зеленскоу причини зміцнення гривні та зростаючий дефіцит в бюджеті. Під час розмови нібито Гончарук називає себе “профаном в економіці”, а Главу держави — людиною з “дуже примітивним, в сенсі простим, розумінням економічних процесів”.

Після публікації цього аудіозапису з’явилися чутки про те, що Прем’єр-міністр написав заяву про відставку. У прес-службі Кабміну цю інформацію спростували.

“Інформація щодо заяви про відставку Прем’єр-міністра не відповідає дійсності”, — йдеться в заяві.

Що стосується безпосередньо аудіозаписів, в Кабміні їх справжність ані підтвердили, ані спростували.

“Прес-служба Кабінету Міністрів не має інформації щодо справжность жодного аудіо або відео запису, що розповсюджується у мережі Інтернет”, — зазначили у відомстві.