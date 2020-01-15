Відповідну заяву опубліковано на сайті Уряду.
Як повідомлялося раніше, в середу, 15 січня, в Мережі з’явився аудіозапис, на якій люди з голосами схожими на Олексія Гончарука, міністерку фінансів Оксану Маркарова та заступницю голови Нацбанку України Катерину Рожкову обговорюють, що будуть говорити Президенту Володимиру Зеленському на нараді з питань економічної політики. Зокрема, співрозмовники обговорюють, як пояснити Зеленскоу причини зміцнення гривні та зростаючий дефіцит в бюджеті. Під час розмови нібито Гончарук називає себе “профаном в економіці”, а Главу держави — людиною з “дуже примітивним, в сенсі простим, розумінням економічних процесів”.
Після публікації цього аудіозапису з’явилися чутки про те, що Прем’єр-міністр написав заяву про відставку. У прес-службі Кабміну цю інформацію спростували.
“Інформація щодо заяви про відставку Прем’єр-міністра не відповідає дійсності”, — йдеться в заяві.
Що стосується безпосередньо аудіозаписів, в Кабміні їх справжність ані підтвердили, ані спростували.
“Прес-служба Кабінету Міністрів не має інформації щодо справжность жодного аудіо або відео запису, що розповсюджується у мережі Інтернет”, — зазначили у відомстві.
- Раніше прес-секретар Прем’єр-міністра Діана Давітян навідріз відмовилася коментувати інцидент з публікацією запису, підтвердивши при цьому, що голос на запису схожий на голос Олексія Гончарука. “Інформація є, але що я можу коментувати … Я не можу коментувати чутки. Ну дивіться, з’явилася інформація на невідомому Telegram-каналі без будь-яких офіційних джерел або підтверджених джерел. Що я можу зробити коментувати? Те що написав якийсь Telegram-канал? Ну, голос схожий, але хтось може зробити нарізку з голосом Прем’єра, як я можу вам сказати”,— сказала вона в коментарях #Буквам.
- Після публікації скандальних аудіозаписів з можливою участю Прем’єр-міністра Олексія Гончарука фракція “Слуги народу” готова підтримати його заяву про відставку, якщо він напише таку.