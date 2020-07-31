Уряд Гонконгу через зростання кількості хворих на коронавірус відклав вересневі вибори до Законодавчої ради на рік.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За словами голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам, рішення про перенесення виборів “найважче за останні сім місяців”.

“Ця відстрочка зроблена виключно на підставі міркувань громадської безпеки, ніяких політичних міркувань не було”, – сказала вона.

Але опозиційні політики кажуть, що відповідно до місцевих законів про вибори, їх можна відкласти лише на 14 днів, а більш тривала затримка “викличе конституційну кризу в місті”.

На думку депутата Тані Чан, проурядові політики більше переймаються “своїми власними перспективами виборів”, а не “серйозністю пандемії”.

У Гонконзі протягом останніх 10 днів щодня фіксують понад 100 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість як і раніше нижче, ніж у багатьох інших районах Китаю, але, за словами Лам, зараз Гонконг переживає так звану третю хвилю. Вона зазначила, що місто знаходиться на межі “великомасштабного спалаху”, який може привести до “колапсу” в сфері охорони здоров’я.