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У Гонконгу ухвалили новий закон про цензуру фільмів

Законодавчий орган Гонконгу ухвалив новий закон, що передбачає заборону фільмів, які нібито порушують норми національної безпеки Китаю. Це останній удар по свободі вираження думки на цій території.

Середа, 27 жовтня 2021, 17:00

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Закон про цензуру фільмів ухвалили у Законодавчій раді. Документ надає головному секретареві право відкликати ліцензію на кінострічку, якщо буде встановлено, що фільм “схвалює, підтримує, прославляє, заохочує та підбурює до дій, які можуть поставити під загрозу національну безпеку”.

Покарання за порушення закону включає до трьох років позбавлення волі та штраф у розмірі 130 000 доларів.

За словами критиків, нововведення “задушить місцеву кіноіндустрію”.

Режисер Ківі Чоу, чий документальний фільм “Революція нашого часу” про протести 2019 року, що був показаний на Каннському кінофестивалі у 2021 році, наголосив, що закон “погіршить самоцензуру і розпалить страх серед кінематографістів”.

  • Жителям Гонконгу пропонують доносити на інодумців за допомогою “гарячої лінії”. При цьому гонконжців переконували, що “гарячу лінію” створюють не для обробки й зберігання персональних даних донощиків.
Теги: Гонконг, фільм, цензура

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