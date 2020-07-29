Про це повідомляє британська служба BBC.
За словами голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам, у місті триває зростання кількості заражень коронавірусом і скоро медики можуть зіштовхнутися з колапсом системи.
Лам розповіла, що місто на межі масштабного спалаху, який теоретично призведе до загибелі людей і краху медичної системи.
Влада Гонконгу закликає мешканців не виходити зі своїх домівок без особливої потреби.
Лише за останню добу в Гонконгу було зафіксовано 106 випадків зараження коронавірусом, а минулого понеділка, 27 липня, повідомлялося про 143 зараження, що було рекордом у місті з самого початку пандемії.
Також від сьогодні у Гонконгу знову посилюються карантинні обмеження. Зокрема будуть зачинені салони краси, спортивні зали, бари та ресторани.
- 30 червня Рада Європейського союзу ухвалила рішення відкрити зовнішні кордони для громадян деяких країн. У список потрапили 14 країн, серед них немає таких держав, як Україна і США, оскільки рівень захворюваності на COVID-19 в них не відповідає критеріям.
- 16 липня в Європейському союзі оновили “зелений список” країн, громадяни яких можуть потрапити на територію країн-учасниць.