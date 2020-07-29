Влада Гонконгу закликає мешканців не залишати своїх домівок через збільшення випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє британська служба BBC.

За словами голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам, у місті триває зростання кількості заражень коронавірусом і скоро медики можуть зіштовхнутися з колапсом системи.

Лам розповіла, що місто на межі масштабного спалаху, який теоретично призведе до загибелі людей і краху медичної системи.

Влада Гонконгу закликає мешканців не виходити зі своїх домівок без особливої потреби.

Лише за останню добу в Гонконгу було зафіксовано 106 випадків зараження коронавірусом, а минулого понеділка, 27 липня, повідомлялося про 143 зараження, що було рекордом у місті з самого початку пандемії.

Також від сьогодні у Гонконгу знову посилюються карантинні обмеження. Зокрема будуть зачинені салони краси, спортивні зали, бари та ресторани.