Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Так, гроші виплатять приблизно семи мільйонам чоловік старше 18 років.

Зазначається, що економіка регіону сильно постраждала від політичних протестів і від впливу коронавірусу. У місті зареєстровано 81 підтверджений випадок захворювання і дві смерті.

“У цьому році економіка Гонконгу стикається з величезними проблемами. Після ретельного розгляду я вирішив виділити по 10 000 гонконгських доларів постійним жителям Гонконгу у віці 18 років і старше з метою заохочення і стимулювання з одного боку, і полегшення фінансового тягаря людей, з іншого”, – зазначив міністр фінансів Гонконгу Пол Чан.

Влада також знизить державну орендну плату за житло, і зменшить податки на доходи і майно.

Прогнозується, що до 2021 року дефіцит бюджету виросте майже до 18 млрд доларів – рекорд для цього регіону.