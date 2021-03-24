Влада Гонконгу і Макао призупинили використання вакцини COVID-19, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech, в якості запобіжного заходу через дефектне пакування.

Про це пише Reuters.

Дистриб’ютор вакцини Pfizer / BioNTech в Гонконзі та Макао Fosun Industrial заявив, що в партії препарату були виявлені дефекти пакування, пов’язані із закриттям пляшки.

“З метою обережності вакцинація повинна бути негайно припинена на період розслідування”, – йдеться в заяві уряду міста.

У лютому місто почало вакцинацію жителів дозами Sinovac, а в березні – вакциною, розробленою Pfizer і BioNTech.

За даними уряду, вакцина Pfizer/BioNTech з моменту її запуску показала велику популярність: кількість жителів, забронювати вакцину, за останній тиждень збільшилася більш ніж у два рази в порівнянні з вакциною Sinovac.

Зараз вакцинація препаратом Pfizer/BioNTech в Гонконзі та Макао припинена, всі центри припинили його використання до подальшого повідомлення.

Компанія Fosun, Shanghai Fosun Pharmaceutical, заявила в середу, що проводить розслідування разом з BioNTech.

Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.