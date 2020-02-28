Про це пише Reuters.
У п’ятницю влада Гонконгу заявили, що поміщають на карантин домашню собаку пацієнта, у якого виявили коронавірус, після того, як її носові й оральні зразки показали “слабкий позитивний результат” на вірус.
Зазначається, що у собаки не було ніяких симптомів.
Департамент сільського господарства, рибальства і консервації країни заявив, що проведе додаткові тести, щоб підтвердити, чи заражена собака вірусом або зразки були тільки результатом забруднення навколишнього середовища.
“В даний час у департаменту немає доказів того, що домашні тварини можуть бути заражені або можуть бути джерелом інфекції для людей”, – йдеться в заяві.
Собака буде поміщена в карантин на два тижні.
- За минулу добу на території Китаю повідомили про 433 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження в усьому світі сягнула 82 тисяч 164 випадків.
- У Всесвітній організації з охорони здоров’я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.