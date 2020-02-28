У Гонконзі (Китай) собаку помістили на карантин через можливе зараження на коронавірус.

Про це пише Reuters.

У п’ятницю влада Гонконгу заявили, що поміщають на карантин домашню собаку пацієнта, у якого виявили коронавірус, після того, як її носові й оральні зразки показали “слабкий позитивний результат” на вірус.

Зазначається, що у собаки не було ніяких симптомів.

Департамент сільського господарства, рибальства і консервації країни заявив, що проведе додаткові тести, щоб підтвердити, чи заражена собака вірусом або зразки були тільки результатом забруднення навколишнього середовища.

“В даний час у департаменту немає доказів того, що домашні тварини можуть бути заражені або можуть бути джерелом інфекції для людей”, – йдеться в заяві.

Собака буде поміщена в карантин на два тижні.