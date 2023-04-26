Про це повідомив мер Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram-каналі.

На знімках зображено Маріуполь внаслідок дій російських військ до початку демонтажних робіт.

Фото: Петро Андрющенко

Завдяки оновленим кадрам вдалося встановити нові сектори масових поховань на Новотроїцькому кладовищі.

“Сектори по розміру візуально більші за братські могили у с. Виноградне або с. Мангуш. Повертаючись в історію окупації, Новотроїцьке кладовище було достатньо довгий час (приблизно до середини липня) зачинене та під контролем окупантів”, – написав Петро Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко

Нині встановити, хто похований у згаданих секторах та коли, неможливо.

Фото: Петро Андрющенко