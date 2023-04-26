У Google Maps оновили супутникові знімки Маріуполя, де тепер видно розбомблений російськими військовими Драматичний театр і масові поховання.

Про це повідомив мер Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram-каналі.

На знімках зображено Маріуполь внаслідок дій російських військ до початку демонтажних робіт.

Завдяки оновленим кадрам вдалося встановити нові сектори масових поховань на Новотроїцькому кладовищі.

“Сектори по розміру візуально більші за братські могили у с. Виноградне або с. Мангуш. Повертаючись в історію окупації, Новотроїцьке кладовище було достатньо довгий час (приблизно до середини липня) зачинене та під контролем окупантів”, – написав Петро Андрющенко.

Нині встановити, хто похований у згаданих секторах та коли, неможливо.