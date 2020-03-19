Компанія Google додала функцію синхронного перекладу в додаток "Перекладач" для Android.

Про це повідомляє The Verge.

Завдяки цій функції користувачі можуть включити автоматичний переклад мови з однієї мови на іншу за своїм вибором в режимі реального часу.

У Google зазначають, що затримок у перекладі не буде.

Однак поки нововведення буде доступно тільки для Android, але в майбутньому компанія планує випустити його на iOS.

В даний час функція синхронного перекладу доступна на 8 мовах: англійська, французька, німецька, хінді, португальська, іспанська, тайський і російська.