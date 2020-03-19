Про це повідомляє The Verge.
Завдяки цій функції користувачі можуть включити автоматичний переклад мови з однієї мови на іншу за своїм вибором в режимі реального часу.
У Google зазначають, що затримок у перекладі не буде.
Однак поки нововведення буде доступно тільки для Android, але в майбутньому компанія планує випустити його на iOS.
В даний час функція синхронного перекладу доступна на 8 мовах: англійська, французька, німецька, хінді, португальська, іспанська, тайський і російська.
- До сервісу Google Translate вперше за чотири останні роки додали п’ять нових мов.