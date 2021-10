Про це пише видання The Wall Street Journal.

Хороші результати наголосили, як пандемія вплинула на основний рекламний бізнес компанії. Через скорочення відвідуваності місць роздрібної торгівлі маркетологи звернулися до Google для просування своїх продуктів.

У вівторок материнська Alphabet повідомила, що виторг зріс на 41% до 65,12 мільярда доларів, що є найвищим показником за 14 років. Прибуток компанії склав 21,03 мільярда доларів, що майже втричі більше, ніж було до пандемії.

Рекламний бізнес компанії приніс 53,13 мільярда доларів від продажів – це зростання на 43%.

Google заявила, що її прибуток за квартал збільшився шляхом зміни бухгалтерського обліку, пов’язаного з амортизаційними відрахуваннями на сервери та мережеве обладнання. Це призвело до збільшення чистого прибутку на 460 мільйонів доларів.

Цього року компанія об’єдналася з Shopify Inc., щоб спростити пошук та купівлю реклами для 1,7 мільйона продавців.

Крім того, в останні місяці сегмент роздрібної реклами пошукового гіганта отримав вигоду з нової політики конфіденційності Apple Inc. З квітня виробник iPhone вимагає, щоб програми запитували користувачів, чи хочуть вони, щоб їх відстежували. На думку покупців реклами та малих підприємств, ці зміни знизили ефективність реклами на Facebook Inc. та Snap Inc. В результаті багато брендів переорієнтувалися на Google.