На Закарпатті у горах висадили майже 1 мільйон молодих саджанців.

Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів України у Facebook.

“Нарешті настала активна пора, коли майже зійшов сніг, і лісівники почали відновлювати лісові масиви в гірських районах Закарпатської області”, – сказано у повідомленні.

У Держагентстві лісових ресурсів також зазначили, що там вже висадили майже 1 млн маленьких дерев, які через декілька років стануть могутнім лісом.