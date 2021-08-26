Сьогодні, 26 серпня, у містечку Гостомель, що під Києвом, найсильніші стронгмени країни встановили світовий рекорд.

Про це повідомляється у дописі Гостомельської селищної ради.

“Сьогодні в аеропорті Антонов, що базується у Гостомелі, найсильніші стронгмени країни на чолі з головним богатирем України Василем Вірастюком встановлювали світовий рекорд. За 1 хв. 13 секунд могутні українські велетні протягли найбільший у світі літак – “Мрію” – вагою 330 тонн, на 4 метри 30 см від точки опори”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що встановленню рекорду передувало сім тренувань.

У Гостомелі 8 стронгменів встановили світовий рекорд є, протягнувши Ан-225 «Мрія» 4 метри 30 сантиметрів за 1 хвилину і 13 секунд.https://t.co/CNy6RzlwcN pic.twitter.com/EZ7HABbbZK — Букви (@Bykvu) August 26, 2021

Довжина “Мрії” складає 84 м, висота більше 18 м. Розмах крила більше 88 м, швидкість 800 км на годину, практична дальність польоту 15 400 км. “Мрія” може летіти на висоті 9000 км.

Станом на 2001 рік “Мрія” встановила 124 світових і 214 національних рекордів із вантажопідйомності, швидкості і висоти польоту.