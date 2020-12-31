У гранатах, які підклали під двері квартири матері керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, вибухівки не виявили.

Про це поінформували в прес-центрі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, увечері 30 грудня у Рівному біля дверей квартири, де мешкає мати Шабуніна, були виявлені “2 предмети, схожі на гранати і пластикову коробку, перемотані скотчем”.

Жителів евакуювали, а на місці інциденту працювала вибухотехнічна група.

“За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено”, – зазначається в повідомленні.

Зараз тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину. Будуть призначені вибухо-технічна та молекулярно-генетична експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за фактами погрози вбивством і хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї (ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні взято на контроль керівництвом Офісу генерального прокурора.