Про це поінформували в прес-центрі Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, увечері 30 грудня у Рівному біля дверей квартири, де мешкає мати Шабуніна, були виявлені “2 предмети, схожі на гранати і пластикову коробку, перемотані скотчем”.
Жителів евакуювали, а на місці інциденту працювала вибухотехнічна група.
“За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено”, – зазначається в повідомленні.
Зараз тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину. Будуть призначені вибухо-технічна та молекулярно-генетична експертизи.
Відкрито кримінальне провадження за фактами погрози вбивством і хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї (ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні взято на контроль керівництвом Офісу генерального прокурора.
- Напередодні в Національній поліції повідомили, що біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій. На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
- У ніч з 22 на 23 липня голові “Центру протидії корупції” (ЦПК) Віталію Шабуніну підпалили будинок. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу.