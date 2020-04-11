У Греції через сильний вітер загинули тисячі стрижів та ластівок, які летіли з Африки в Європу.

Про це пише The Guardian.

Птахи були знайдені на вулицях Афін, на балконах квартир, на півночі країни, на Егейських островах і навколо озера недалеко від морського порту Науплія.

“Це велика катастрофа. За останні три дні через сильні вітри на півночі і над Егейським морем тисячі дрібних птахів були знайдені мертвими або серйозно пораненими”, – зазначила співробітниця організації по захисту дикої природи Anima Марія Ганоті.

За даними грецької асоціації орнітологів, “ніч з 5 на 6 квітня була катастрофічною для мігруючих птахів через сильні вітри, низькі температури та дощі в деяких регіонах”.

Асоціація закликала людей подбати про виснажених птахів, якщо вони знайдуть їх на вулиці.

Варто зазначити, що Греція є “транзитною” країною для сотень тисяч птахів, які мігрують на північ навесні і на південь восени.