Про це повідомляє Ekathimerini.

Пожежа, що спалахнула пізно ввечері в середу в горах Геранея в 90 кілометрах на захід від грецької столиці, є однією з найбільших за останні 30 років і виникла на початку туристичного сезону, повідомив грецькому телеканалу АНТ-1 начальник афінської служби пожежної охорони Стефанос Колокуріс.

За його словами, пожежникам вдалося взяти під контроль головний фронт загоряння, але за станом на вечір суботи в передмістях Афін залишилося “декілька активних пожеж”, багато районів міста були накриті шаром попелу.

About 300 firefighters answered the call to action to battle a large forest fire burning on the Geraneia Mountains near Kato Alepochori, Greece, on May 20. More here: https://t.co/F3nACI6SdY pic.twitter.com/t2ufnb5dfu

— AccuWeather (@accuweather) May 22, 2021