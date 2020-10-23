Про це заявив очільник уряду Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє місцеве видання Keep Talking Greece.
Нові карантинні обмеження почнуть діяти в суботу, 24 жовтня.
Починаючи з 6 години ранку суботи, 24 жовтня, на вулиці і в приміщеннях обов’язково потрібно носити захисну маску.
Комендантську година введуть не по всій країні, а тільки в регіонах з найбільш складною епідемічною ситуацією. Він буде діяти з 00:30 до 5:00.
У МОЗ Греції повідомили, що за останню добу зафіксували 882 нових випадки зараження коронавірусом. Це рекордний показник з початку епідемії.
Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Греції складає 28 216. Внаслідок зараження коронавірусною інфекцією померли 549 осіб.
- Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що з 24 жовтня по 1 листопада в країні діятиме комендантська година на тлі пандемії коронавірусу COVID-19.