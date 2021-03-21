Уряд Греції оголосив, що почне роздавати безоплатні тести на коронавірус через зростання числа хворих в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Право на отримання чотирьох наборів на місяць матиме кожен, у кого є номер соціального страхування. Вони будуть поширюватися в аптеках.

“Це новий інструмент в боротьбі країни з пандемією. Тести дозволять поліпшити епідеміологічний моніторинг та, звичайно ж, профілактику”, – йдеться в заяві канцелярії прем’єр-міністра.

Уряд заявив, що набори для самостійного тестування мають рівень точності близько 95 -99%. Їх легше зробити, ніж експрес-тести, оскільки для них потрібні зразки носа і слини, а не зразки носоглотки.

Люди, які отримали позитивний результат, повинні будуть повідомити про це органам охорони здоров’я.

Уряд заявив, що Греція стане першою європейською країною, яка зробить тестові набори настільки легкодоступними та безоплатними.

Наступного тижня країна також зніме деякі COVID-обмеження в рамках плану поступового відновлення економіки та зняття національної втоми – попри те, що лікарні країни залишаються заповненими.

У п’ятницю органи охорони здоров’я повідомили про 2785 нових випадків коронавірусу і 64 смертей. Таким чином загальне число випадків зараження з початку епідемії досягло 233 079, а число загиблих – 7361.