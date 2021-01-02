У Греції влада вирішила посилити карантинні обмеження через епідемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Посилення карантину відбувається після деякого послаблення обмежень у грудні минулого року.

Як пояснив офіційний представник уряду країни Стеліос Петсас, рішення було прийнято владою “з міркувань обережності”, щоб уникнути збільшення вірусного навантаження, і щоб школи всіх рівнів могли відкритися 11 січня, повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

Так, з неділі, 3 січня, на тиждень будуть зачинені перукарні, книжкові магазини і деякі інші магазини, яким було дозволено відкритися напередодні Різдва, 25 грудня. Нетривале послаблення обмежень трохи полегшило становище деяких підприємств.

Також будуть зачинені церкви, салони краси, станції техогляду автомобілів. Крім того, забороняються полювання та риболовля.

Діятиме нічна комендантська година: з 21:00 вечора до 5:00 ранку протягом одного тижня.

Люди, котрі працюють у нічну зміну, будуть звільнені від комендантської години.

Такі заходи діятимуть з неділі, 3 січня, до 6:00 ранку 11 січня.

Очікується, що з 11 січня діти зможуть повернутися в школи, а обмеження переглянуть.

Станом на сьогодні в Греції зафіксовано понад 139 тисяч випадків зараження COVID-19: з них майже 5 тисяч летальних.