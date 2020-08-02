У суботу, 1 серпня, в Греції відкрили перший у країні підводний музей під назвою "Парфенон корабельних аварій".

Про це повідомляє Euronews.

Музей знаходиться біля узбережжя островів Алонісос і Перістера в Егейському морі.

У цьому місці приблизно в п’ятому столітті до нашої ери затонув корабель, що перевозив амфори. На судні перебувало близько 3000-4000 амфор, що використовувалися для зберігання вина.

“Цей корабель лежить на глибині 21-28 метрів біля берегів острова Перістера і містить від 3000 до 4000 амфор… Це був великий корабель”, – розповіла Марія Агалу, голова муніципальної ради Алонісоса.

Судно затонуло близько 425 року до нашої ери через погану погоду, прямуючи з Халкідікі до острова Скопелос. Амфори на місці аварії корабля не пошкоджені, що є дуже цінною знахідкою. Вони були виявлені в 1985 році рибалкою.

Із 3 серпня по 2 жовтня музей буде відкритий для відвідувань сертифікованими дайверами-любителями. Ті ж, хто не вміє пірнати, зможуть скористатися віртуальною експозицією в інформаційному центрі Алонісоса.

Як повідомляє The Guardian, влада Греції планує відкрити ще чотири подібні музеї на місці древніх корабельних аварій у цьому районі – для дайверів. У планах влади – сформувати парк для дайвінгу, який привабить більше туристів.