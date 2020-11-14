У Греції зафіксували коронавірус у норок

На двох норкових фермах на півночі Греції зафіксували коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву міністерства сільського господарства країни.

Зазначається, що штамп вірусу, виявлений у норок – такий же, як і у людей. Селекціонер однієї з ферм також отримав позитивний тест на коронавірус.

У зв’язку з цим влада країни вирішила знищити 2,5 тисячі тварин, щоб зупинити епідемію.