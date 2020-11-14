Covid-19 Україна

оновлено 14.11.2020 о 08:02

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У Греції зафіксували коронавірус у норок

На двох норкових фермах на півночі Греції зафіксували коронавірус COVID-19.

Субота, 14 листопада 2020, 09:24

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву міністерства сільського господарства країни.

Зазначається, що штамп вірусу, виявлений у норок – такий же, як і у людей. Селекціонер однієї з ферм також отримав позитивний тест на коронавірус.

У зв’язку з цим влада країни вирішила знищити 2,5 тисячі тварин, щоб зупинити епідемію.

  • Раніше повідомллось, що Всесвітня організація охорони здоров’я вивчить біобезпеку норкових ферм в країнах по всьому світу, щоб запобігти подальшим “побічним ефектам” після того, як Данія вирішили вбити норок через спалах коронавірусу.
Теги: Греція, Коронавірус, норки

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