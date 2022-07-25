У Greenpeace заявили, що рівень радіації в Чорнобилі втричі вищий, ніж оцінили в МАГАТЕ

Про це повідомляє Greenpeace.
Організація провела власне розслідування щодо рівня радіації в зоні відчуження і дійшла висновку, що в МАГАТЕ надали обмежені дані.
Слідча група в Чорнобилі також задокументувала, що російські військові дії проти основних лабораторій, баз даних і систем радіаційного моніторингу завдали серйозної шкоди науковій інфраструктурі, яка була розроблена спільно з міжнародним науковим співтовариством. Йдеться про пошкодження лабораторного обладнання, необхідного для вивчення впливу радіації на людей і навколишнє середовище, що загрожує безпеці нинішніх і майбутніх поколінь.
“Очевидно, що російські військові діяли у високорадіоактивному середовищі, але це не те що повідомляє МАГАТЕ. Можна лише зробити висновок, що МАГАТЕ чомусь вирішило не докладати зусиль для повного розслідування. З нашого опитування стало зрозуміло, що в рівнях радіації в Чорнобильській зоні відчуження немає нічого нормального, на відміну від того, в чому МАГАТЕ хоче переконати світ”, – зазначив провідний спеціаліст із радіації Грінпіс Бельгії Ян Ванде Путте.
Greenpeace Німеччини стурбований тим, що МАГАТЕ серйозно скомпрометовано у своїй ролі в ядерній безпеці та безпеці в Україні через його зв’язки з російським ядерним державним агентством “Росатом”, зокрема з його нинішнім заступником директора МАГАТЕ Михайлом Чудаковим, котрий раніше обіймав посаду в “Росатомі”.
- Нагадаємо, українська державна атомна компанія “Енергоатом” розкритикувала пропозицію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відправити делегацію на окуповану РФ Запорізьку АЕС. “Енергоатом” висловив побоювання, що візити МАГАТЕ узаконюють окупацію атомної електростанції, яка є найбільшою в Європі.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гроссі висловив побоювання, що контролювання росіянами Запорізької АЕС (ЗАЕС) на північному заході Запорізької області України стає дедалі гострішою проблемою безпеки.
- Під час окупації Чорнобильської АЕС керував армією генерал-майор поліції РФ Олег Якушев. Він відповідальний за захоплення та мародерство на атомній станції.
- У зоні відчуження через російських військових, які копали окопи, зріс рівень радіації. У деяких місцях Рудого лісу показник перевищує норму у 50 разів.