Про це повідомляє пресслужба Уряду.
“Залишається можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. Це теж будуть короткі позики, до півроку. Обсяги залежать від виконання бюджету й розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50-60 млрд грн, на зовнішньому — близько 1 млрд доларів”, — зазначив Шмигаль.
Він також додав, що, якщо Україна знатиме дату приїзду місії МВФ та надання наступного траншу, то бридж-кредити є цілком робочим інструментом.
Крім того, прем’єр запевнив, що поточна економічна ситуація дозволяє Україні виконати бюджет 2020 року. При цьому, за його словами, для покриття витрат бюджету цього року є ринок зовнішніх і внутрішніх запозичень.
“У нас залишається ще кілька аукціонів з розміщення ОВДП. Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожче (під 10-13 % річних у гривні), ніж кошти МВФ”, – резюмував очільник Уряду.
- Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що через те, що Україна досі не отримала запланованих у державному бюджеті запозичень, до кінця поточного року в кошторисі не вистачає 3 млрд доларів.