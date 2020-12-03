Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до 15 грудня Україна може запозичити на зовнішніх ринках 1 мільярд доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Уряду.

“Залишається можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. Це теж будуть короткі позики, до півроку. Обсяги залежать від виконання бюджету й розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50-60 млрд грн, на зовнішньому — близько 1 млрд доларів”, — зазначив Шмигаль.

Він також додав, що, якщо Україна знатиме дату приїзду місії МВФ та надання наступного траншу, то бридж-кредити є цілком робочим інструментом.

Крім того, прем’єр запевнив, що поточна економічна ситуація дозволяє Україні виконати бюджет 2020 року. При цьому, за його словами, для покриття витрат бюджету цього року є ринок зовнішніх і внутрішніх запозичень.

“У нас залишається ще кілька аукціонів з розміщення ОВДП. Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожче (під 10-13 % річних у гривні), ніж кошти МВФ”, – резюмував очільник Уряду.