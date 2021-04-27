Про це повідомляє видання “Новости-Грузия”.
Габунія зазначила, що нині розробляються параметри документа, що має стати свідченням того, що людина пройшла повний курс щеплення від коронавірусної хвороби.
“Ми дійсно розглядаємо ковід-паспорти, триває робота над тими основними параметрами – це буде історія вакцинації, історія перенесених захворювань, результат ПЛР-тесту. Найближчим часом вже реально буде запровадити таку практику”, – додала Габунія.
Глава Національного центру з контролю захворювань та громадського здоров’я Грузії Аміран Гамкрелідзе уточнив, що робота над проєктом сертифікату щеплення завершиться протягом двох тижнів.
За його словами, документ відповідатиме принципам, що існують в цьому напрямку в країнах ЄС.
Як зазначив Гамкрелідзе, у Грузії 2 887 осіб вже отримали дві дози вакцини від COVID-19, вони зможуть отримати такий документ.
Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.
- Раніше повідомлялося, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинації проти коронавірусу. Ніяких інших “імунних паспортів” Україна вводити не планує.
- Європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що сертифікати вакцинації проти COVID-19 для Євросоюзу з’являться вже 15 червня цього року.