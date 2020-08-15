Влада Грузії ухвалила рішення несуттєво скоротити термін проходження карантину або ізоляції у зв'язку з коронавірусом — з 14 до 12 днів.

Поправки до постанови від 23 травня “Про правила ізоляції та карантину” почали діяти 13 серпня, після публікації на сайті “Законодавчого вісника Грузії”.

Громадяни, які прибувають з окупованих територій, Абхазії та Південної Осетії, або з іноземних держав, а також громадяни, які контактували із зараженими, повинні бути 12 днів на карантині чи самоізоляції.

Термін може бути скорочений, якщо до самоізоляції людина вже була на карантині або навпаки.

Крім проходження ізоляції, всі прибулі в країну зобов’язані надати результати тесту на коронавірус, проведеного методом ПЛР не пізніше ніж за 72 години до поїздки.

Важливий виняток: громадяни, яких не переведуть в карантинні зони, зобов’язані проходити ПЛР-тести кожні 72 години протягом 12 днів.

Іноземці, які приїхали в Грузію, повинні будуть самостійно оплачувати тести. Якщо ж перший тест покаже негативний результат, то його більше не проводитимуть.

На сьогодні в Грузії на карантині перебувають близько 7,5 тисячі громадян.