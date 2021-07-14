Батумський міський суд в Грузії ухвалив рішення ув’язнити двох українців Юрія Хомича й Володимира Дьяченка до чотирьох років. МЗС України закликає грузинську сторону переглянути рішення.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Як зазначається на сайті органу, громадяни України обвинувачуються у незаконному перетині грузинського державного кордону, внаслідок чого Юрія Хомича й Володимира Дьяченка було позбавлено волі строком до чотирьох років.

Аби не втручатися у процес судочинства іноземної країни, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Грузії, аби висловити йому розчарування рішенням Батумського міського суду. МЗС, зі свого боку, переконано, що вирок не є справедливим, і наполягає на тому, аби Грузія переглянула рішення суду.

“МЗС України та Посольство України в Грузії й надалі вживатимуть всіх необхідних заходів задля захисту законних прав та інтересів наших громадян, які скористаються своїм правом подати апеляційну скаргу, відповідно до законодавства Грузії”, – повідомляє пресслужба МЗС.