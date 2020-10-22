У Грузії під час спецоперації вдалося звільнити всіх заручників, захоплених в філії банку в місті Зугдіді.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Так, 21 жовтня в Зугдіді озброєний чоловік напав на одну з філій “Банку Грузії” і захопив в заручники 43 осіб, серед яких клієнти і співробітники фінустанови.

Відзначається, що в результаті поліцейської спецоперації, проведеної в районі Самегрело, всі заручники були звільнені, “їхньому життю та здоров’ю більше не загрожує небезпека”.

“Зусиллями поліції, в результаті складних і тривалих переговорів, більшість заручників протягом дня поступово були звільнені. Їх замінив начальник управління поліції Автанділ Галдава. Пізніше Автанділ Галдава разом з трьома іншими заручниками залишив будівлю банку разом з нападником”, – йдеться в повідомленні.

Сам зловмисник зник. Правоохоронці здійснюють посилені оперативно-розшукові заходи з метою його затримання.

Як повідомляє видання “Грузія Online”, напередодні ввечері правоохоронці передали озброєному грабіжникові грошову суму, яку той вимагав (повідомлялося, що це 500 тисяч доларів). Чоловік також вимагав, щоб правоохоронці залишили центр міста і дали йому можливість безперешкодно зникнути.

Після передачі грошей зловмисник вийшов з банку з трьома заручниками і з гранатою в піднятій руці.

Він виїхав із Зугдіді в невідомому напрямку. За даними ЗМІ, зловмисник міг відпустити заручників в районі села Кірцхі, після чого зник у лісі.

Є дані, що чоловік, можливо, зник у лісі в муніципалітеті Чхороцку. Раніше озвучувалася версія, що він спробує перейти до окупованої Абхазії.