Про це повідомляє портал The Watchers і Національний координатор по зменшенню небезпеки стихійних лих.

На південно-західному фланзі зараз є три активних потоки лави довжиною від 800 до 1 000 м.

Також сьогодні спостерігалися сильні викиди попелу, який підіймався до 5,5 км над рівнем моря і розсіювався в західному і південно-західному напрямках на відстань до 25 км.

Сильна концентрація попелу була зафіксована в селах Ель-Патросініо, Ель-Родео, Лос-Джазмінес, Ель-Седро, Сан-Франциско-де-Салес, Кальдерас і Сан-Вісенте-Пакая і Палін-і-Ескуінтла.

Пакая є типовим посткальдерним вулканом. У період між 1860 і 1961 роками вулкан не діяв, але у 1961 році знову відбулося виверження. Востаннє вулкан вивергався 11 років тому.

  • Раніше повідомлялося, що на острові Сицилія (Італія) знову почалося виверження вулкану Етна. Це вже вдруге за останній місяць.