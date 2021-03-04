У Гватемалі почалося виверження одного з найактивніших вулканів в країні — Пакая.

Про це повідомляє портал The Watchers і Національний координатор по зменшенню небезпеки стихійних лих.

На південно-західному фланзі зараз є три активних потоки лави довжиною від 800 до 1 000 м.

Також сьогодні спостерігалися сильні викиди попелу, який підіймався до 5,5 км над рівнем моря і розсіювався в західному і південно-західному напрямках на відстань до 25 км.

Actividad del volcán de Pacaya desde el Cerro Chino, se mantienen las acciones de vigilancia en el complejo volcánico. Es importante atender los avisos que autoridades municipales y departamentales den a conocer. pic.twitter.com/6ek1hVWyeX — CONRED (@ConredGuatemala) March 3, 2021

VOLCÁN DE PACAYA. De acuerdo al reporte de la Coordinadora Local para la Reducción de Desastres de Los Pocitos el volcán mantiene flujos de lava con dirección al Noroeste. pic.twitter.com/pzKeOP0XQl — CONRED (@ConredGuatemala) March 3, 2021

Сильна концентрація попелу була зафіксована в селах Ель-Патросініо, Ель-Родео, Лос-Джазмінес, Ель-Седро, Сан-Франциско-де-Салес, Кальдерас і Сан-Вісенте-Пакая і Палін-і-Ескуінтла.

Пакая є типовим посткальдерним вулканом. У період між 1860 і 1961 роками вулкан не діяв, але у 1961 році знову відбулося виверження. Востаннє вулкан вивергався 11 років тому.