Про це повідомляє телеканал CNN.

Пошуки Індії – 9-місячного тигра-самця – змусили деяких жителів Х’юстона насторожитися і привернули увагу всієї країни.

Ось як все це відбувалося.

Хосе Рамос під час недільного обіду вдома побачив тигра у своєму дворі. Він схопив телефон, зробив кілька знімків тварини і опублікував їх на місцевому форумі, де фото швидко привернули увагу чергового помічника шерифа, який жив поблизу.

Правоохоронець прибув до будинку Рамоса і наставив пістолет на тварину, чекаючи на прибуття підкріплення.

Але в якийсь момент чоловік, якого поліція пізніше назвала Віктором Уго Куевасом, вискочив надвір з сусіднього будинку, благаючи помічника шерифа не вбивати тигра. Куевас схопив тигра за комір, поцілував у чоло і забрав до будинку, так у суді розповів черговий помічник шерифа Вес Маніон.

“Це мій тигр”, – такі слова почув Маніон від Куеваса.

Кілька хвилин по тому Куевас сів у білий позашляховик із твариною, ігноруючи вимогу Маніона зупинитися, і поїхав геть.

У понеділок поліція Х’юстона оголосила про пошук як 26-річного Куеваса, так і тигра.

Куевас вже був звільнений під заставу за звинуваченням у вбивстві в окрузі Форт-Бенд, заявив на прес-конференції командувач поліції Х’юстону Рон Борза.

Куевас раніше звинуватили нібито за стрілянину і вбивство людини в 2017 році. Судові документи стверджують, що він неодноразово порушував свої зобов’язання з 2017 року.

Через кілька годин після пресконференції Борзи поліція оголосила, що Куевас знаходиться під вартою. Його заставу було встановлено в розмірі 50 000 доларів. Але тигра все одно не знайшли.

Куевас вніс заставу через два дні після арешту. Його адвокат Майкл Елліотт сказав поліції, що його клієнт не є власником тигра.

За словами адвоката, саме поліцейські припустили, що Куевас є власником тварини.

У коментарі CNN Елліотт розповів, що Куевас іноді “дбав” про тигра. “Ясно, що у них є зв’язок, і він любив цього тигра”, – сказав адвокат. Проте він відмовився повідомити, куди Куевас поїхав з тигром в неділю.

Зміст тигрів забороняється законами Х’юстона, але цілком допускається законодавством штату Техас з деякими обмеженнями.

Пошук тигра швидко привернув загальну увагу. Керол Баскін, засновниця і генеральний директор Big Cat Rescue, яка була показана в серіалі Netflix “Король тигрів”, оголосила, що пропонує винагороду в розмірі 5000 доларів тому, у кого знаходиться Індія, за умови, що вони випустять кішку в заповідник.

Весь тиждень поліція відповідала на сотні дзвінків.

Куевас був знову узятий під варту в п’ятницю після того, як суддя округу Форт-Бенд відкликав його заставу за звинуваченням у вбивстві і встановив новий заставу в розмірі 300 000 доларів.

HPD Major Offenders Commander Ron Borza is relieved “India” the 🐅 is now safe: https://t.co/3w2CZznKu9 pic.twitter.com/RiNviPFzq3

— Houston Police (@houstonpolice) May 16, 2021